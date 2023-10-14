Фотограф сумел запечатлеть самое редкое явление

Рыба заплыла в медузу. Звучит как начало анекдота, правда? На самом же деле, такое действительно случается, и в природе это не редкость. Редкость - это то, что удается снять такие моменты далеко не всем и не всегда. Но посмотрите на эти удивительные фотографии и убедитесь сами.

Снимки были сделаны австралийский фотографом Тимом Самуэлем. Он снял эти кадры во время занятий фридайвингом на Байрон-Бэй. Смущенная или озадаченная рыбка плыла, находясь внутри медузы. Или, наоборот, медуза плыла, везя в себе рыбку. Как она туда попала, никто не знает, но очевидно, что обеим в этой ситуации однозначно не дискомфортно.

"Я сразу понял, что там происходит, и был одновременно удивлен и в восторге. Мне хотелось поскорее это сфотографировать, - говорит Тим. - Это настолько необычно и удивительно! За все пять лет своей работы фотографом, я никогда не видел ничего подобного!

"Я увидел рыбу внутри медузы. Казалось, она была заперта, но все равно контролировала направление медузы".

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