Найдена жизнь, возрастом 50 тыс. лет

В мексиканской системе пещер столь красивой и столь жаркой, что ее одновременно называют Страной Фей и адом, ученые нашли жизнь, заключенную в кристаллы, которой может быть больше 50 000 лет.

Странные и древние микробы в спящем состоянии были обнаружены в пещерах Найка, в Мексике. Микробы смогли существовать на таких минералах как железо и марганец. "Это настоящая супержизнь", - говорит Пенелопа Бостон, глава Института астробиологии НАСА, представившая открытие в пятницу.

Уже подтверждено, что эта находка - еще один пример того, как микробы могут выжить в самых экстремальных условиях на Земле. Формы жизни - 40 различных штаммов микробов и даже несколько вирусов - настолько странные, что даже их ближайшие родственники на 10% отличаются от них генетически, а это значит, что они отстоят от любых известных нам форм жизни настолько, насколько люди отстоят от грибов.

Пещеры Найка глубиной около 800 метров. В них располагаются заброшенные свинцовые и цинковые шахты, и до того как тут началась разработка полезных ископаемых, пещеры были полностью отрезаны от внешнего мира. Внутри там так жарко, что ученым пришлось носить дешевые версии космических скафандров - чтобы предотвратить заражение от внешней жизни - с пачками льда, распределенными по всему тела. Работать там можно было максимум 20 минут, а потом приходилось нырять в "прохладную" комнату отдыха, в которой было 38 градусов по Цельсию.

НАСА пока не позволяет Бостон поделиться своей работой для стороннего изучения, поэтому пока ученые не могут рассказать много. Возраст микробов Найка был определен сторонними экспертами по тому, где были расположены кристаллы и по тому, насколько быстро они росли.

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