Netflix откроет магазины: продукты, рестораны, шоу и развлечения на темы культовых сериалов компании

Netflix намерен освоить новые направления бизнеса. Рост ставок и усиление конкуренции в мире потокового вещания побудили один из главных брендов в этом секторе искать новые возможности для получения дохода. В планах видеостриминговой компании, продолжающей выпускать отличные оригинальные сериалы, - продвижение нового направления бизнеса, не имеющего ничего общего с цифровым.

Как сообщает Day.Az, по словам руководителей аудиовизуального гиганта, компания намерена открыть в 2025 году в США первые Netflix House (Дом Netflix), или, другими словами, магазины, торгующие всем, что связано с его бизнесом, а также тематический ресторан сети. Компания надеется распространить затем Netflix House по всему миру.

По словам генерального директора Netflix Теда Сарандоса, цель компании - подарить уникальные впечатления любителям своей продукции.

Магазины Netflix House планируют предлагать очень многое: от тематических ужинов, выставок и шоу до интерактивных мероприятий и живых игр. Все они будут посвящены темам основных сериалов на платформе, например, таких как "Очень странные дела" или "Игра в кальмара".

Кроме того, в Netflix House разместятся рестораны, где будут не только подаваться разнообразные блюда, но и проводиться эксклюзивные продажи мерча - товаров, посвященных звездным программам и фильмам компании.