Музей в Нью-Йорке уберет останки людей со всеобщего обозрения

Музей естественной истории в Нью-Йорке уберет останки людей со всеобщего обозрения. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на внутренний документ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, решение было принято в соответствии с новой политикой, связанной с этическими нормами.

"Новый регламент включает перемещение всех человеческих костей, находящихся на всеобщем обозрении, и модернизацию складских помещений, где сейчас хранятся останки", - говорится в публикации.

Таким образом, с обозрения будут убраны скелеты людей и сделанные из костей предметы.

Отмечается, что в Музее естественной истории в Нью-Йорке хранятся примерно 12 тысяч останков людей разных рас и эпох.

До этого ученые из Historic England выяснили, что захоронение возрастом две тысячи лет на островах Силли принадлежит женщине-воину.