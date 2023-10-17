Драматическая история Андромеды стала известна благодаря галактической археологии

Исследование, проведенное Университетом Хартфордшира, раскрыло драматическую историю Андромеды, ближайшей к нам галактики. Используя моделирование, профессор Чиаки Кобаяши и команда астрофизиков исследовали историю галактики с помощью галактической археологии - подхода, который изучает химический состав звезд и развитие галактики, чтобы реконструировать ее прошлое.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, cтатья была принята к публикации в Astrophysical Journal Letters.

Анализ показывает, что формирование Андромеды было более драматичным, чем формирование нашего Млечного Пути. После первоначального интенсивного всплеска звездообразования, который привел к образованию галактики, между 2 миллиардами и 4,5 миллиардами лет назад образовался вторичный слой звезд, вызванный слиянием двух богатых газом галактик.

Ученые долгое время считали вероятным, что Андромеда пережила слияние двух галактик. Эти выводы основывались на положении и движении отдельных звезд в галактике. Профессор Кобаяши, используя химический состав звезд, объясняет, как формировались звезды и элементы на протяжении всей истории Андромеды.

Теоретическая модель профессора Кобаяши предсказывает два различных химических состава звезд в двух компонентах диска Андромеды - в одном содержится в десять раз больше кислорода, чем железа, в то время как в другом содержится одинаковое количество кислорода и железа. Это моделирование было подтверждено спектроскопическими наблюдениями планетарных туманностей и звезд-красных гигантов с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST).

Эта новая работа продолжает исследования профессора Кобаяши о происхождении элементов во Вселенной.

"Кислород - это один из так называемых альфа-элементов, образующихся в массивных звездах. Остальные - это неон, магний, кремний, сера, аргон и кальций. Кислород и аргон были измерены с помощью планетарных туманностей, но Андромеда находится так далеко, что для измерения других элементов, включая железо, требуется JWST. В ближайшие годы JWST и наземные крупные телескопы продолжат наблюдение за Андромедой, придавая дополнительный вес новым открытиям", - объяснила профессор.