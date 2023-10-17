Крошечные водоросли могут стать источником пищи и кислорода при освоении Марса

Команда ученых из Университета Махидол в Таиланде изучила перспективы использования водоросли вольфии в качестве способа производства кислорода и продукта питания в космосе, на Марсе и других планетах. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ЕКА), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вольфия относится к подсемейству рясковых и считается самым маленьким цветущим растением на Земле. Она широко распространена в водоемах стран Юго-Восточной Азии, где ее употребляют в пищу в составе супов и салатов.

Чтобы проверить, как организм перенесет космические условия, водоросль поместили в центрифугу и подвергли воздействию гипергравитации в 20g, то есть, в 20 раз превышающей силу земного тяготения.

"До сих пор мы практически не видели разницы между ростом растений при 1g и моделируемой микрогравитацией. Мы хотим расширить наши наблюдения, чтобы получить представление о том, как растения реагируют и адаптируются во всем диапазоне гравитационных условий. Еще одно преимущество вольфии в том, что это довольно недолговечное растение, поэтому весь его жизненный цикл можно изучить за 5-10 дней", - отметил руководитель проекта Татпонг Тульянанда.

После двух недель тестов научная группа преобразует водоросли в твердые гранулы для дальнейшего химического анализа.