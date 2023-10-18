Bloomberg Billionaires Index опубликовало рейтинг самых богатых персон

Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос обошел главу LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернара Арно и занял вторую сточку в списке самых богатых людей мира, по версии Bloomberg Billionaires Index, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Состояние Безоса с начала года выросло на $49,3 млрд благодаря подорожанию акций Amazon и достигло $156 млрд. Арно в 2023 году потерял $6,95 млрд, и теперь его состояние оценивается в $155 млрд.

Первое место удерживает глава Tesla Илон Маск - единственный человек в мире, состояние которого превышает $200 млрд. С начала года 52-летний бизнесмен разбогател на $96,8 млрд, до $234 млрд.

Акции Tesla c начала года подорожали на 106%, цена бумаг Amazon подскочила на 58%, тогда как капитализация LVMH снизилась на 2,1%.