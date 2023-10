Ученые и философы открыли новый закон эволюции природы

Группа американских ученых и философов открыла новый закон эволюции природы, который включает в себя биологическую эволюцию, описанную Дарвином. Согласно новой теории, эволюция не ограничивается жизнью на Земле, она затрагивает разные системы - от планет, звезд и галактик до минералов и даже атомов!

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, согласно выводам исследователей, сложные природные системы эволюционируют до больших и разнообразных структур.

"Мы рассматриваем эволюцию как универсальный процесс, применимый к многочисленным живым и неживым системам, которые со временем становятся все более разнообразными и сложными", - говорит минералог и астробиолог Института Карнеги Роберт Хейзен, соавтор научной статьи, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences и посвященной открытию нового закона.

Ученые считают, что "макроскопические" законы природы описывают и объясняют явления, которые мы испытываем ежедневно в природном мире. Законы природы, связанные, например, с силами и движением, гравитацией, электромагнетизмом и энергией были описаны более 150 лет назад. Новое исследование представляет собой современное дополнение - макроскопический закон, признающий эволюцию как общую черту сложных систем природного мира, которые характеризуются следующим образом:

- они состоят из множества различных компонентов, таких как атомы, молекулы или клетки, которые могут быть упорядочены и переупорядочены многократно;

- они подвержены природным процессам, которые приводят к образованию бесчисленных различных конфигураций;

- только небольшая часть всех этих конфигураций выживает в процессе, называемом "отбор по функции".

В новом исследовании отмечается, что в природе встречается как минимум три вида функций.

Самой основной функцией является стабильность - для продолжения существования выбираются стабильные схемы расположения атомов или молекул.

Вторая функция относится к системам, которые, находясь в постоянном движении или изменении, сохраняют свою динамичность за счет непрерывного поступления энергии. Такие системы, несмотря на флуктуации, могут существовать и развиваться до тех пор, пока у них есть постоянный источник энергии.

Третьей и наиболее интересной, по мнению исследователей, функцией является "новизна" - склонность эволюционирующих систем к поиску новых конфигураций, которые иногда приводят к появлению поразительно новых форм поведения или характеристик, например, фотосинтеза.

Подобная эволюция происходит и в царстве минералов. Первые исходные минералы имеют особенно стабильное расположение атомов. Эти первобытные минералы послужили основой для последующих поколений минералов, которые участвовали в зарождении жизни. Таким образом, эволюция жизни и эволюция минералов тесно связаны, поскольку в живых организмах минералы необходимы для выращивания раковин, зубов и костей.

Недавнее открытие эволюции сложных природных систем позволяет по-новому взглянуть на эти исследования. Если учесть, что эволюция не ограничивается биологией, а распространяется также на физические и химические системы, то это может повлиять на само наше понимание внеземной жизни, убеждены ученые.