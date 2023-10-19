Кошка из Британии побила мировой рекорд по самому громкому мурлыканью

14-летняя домашняя кошка по имени Белла из Кембриджшира побила мировой рекорд Гиннесса по самому громкому мурлыканью среди живых особей своего вида.

В установке рекорда от людей участвовали владелица Беллы Николь Спинк (из Хантингдона, Кембриджшир), официальный судья Книги рекордов Гиннесса Дэйв Уилсон и инженер-акустик, который подготовил аппаратуру для анализа звука мурчания кошки, включая профессиональный высокочувствительный микрофон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, чтобы установить рекорд, Белле нужно было мурлыкать громче 50 дБ. Уилсон в ходе предварительного тестирования кошки пояснил, что "результаты были очевидны сразу".

Попытку рекорда зафиксировали на видео. Кошку покормили, уложили перед аппаратурой и приласкали. От удовольствия Белла показала себя во всей красе и громкости. Согласно сертифицированным инструкциям, шумомер, использованный при попытке, находился на расстоянии 1 м от Беллы, а также на расстоянии 1 м от пола.

В итоге Белла добилась мурлыканья громкостью 54,59 дБ, что эквивалентно звуку кипящего чайника или работающей стиральной машины.

"Она является спутницей нашей семьи на протяжении многих лет - мы любим её до безумия и очень гордимся её достижениями", - рассказала Спинк.

"Это всегда волнующий день, когда есть потенциал для нового мирового рекорда, поэтому мы с нетерпением ждали, чтобы увидеть и услышать, сможет ли Белла это сделать", - заявил Уилсон.

"Мы всегда знали, что Белла очень громко мурлычет - нам даже приходится увеличивать громкость, чтобы услышать телевизор поверх её мурлыканья - и это всегда после еды. Некоторые ветеринары говорили нам, что это единственная кошка, которая у них когда-либо мурлыкала на приёме", - пояснила Спинк.

Несмотря на то, что Белла стала рекордсменом по самому громкому мурлыканью среди живых домашних кошек, рекорд самого громкого мурлыканья среди всех живущих домашних кошек по-прежнему принадлежит двум другим кошкам, Смоки и Мерлину. В 2011 году кот Смоки, принадлежащий Люсинде Рут Адамс в Нортгемптоне, Великобритания, мурлыкал с поразительным уровнем шума 67,8 дБ, что на целых 13,21 дБ громче, чем у Беллы. Четыре года спустя с ним сравнялся кот Мерлин, принадлежащий Трейси Вествуд из Девона, Великобритания. Эти коты ушли из жизни, но всё ещё являются владельцами общего рекорда по мурлыканью.