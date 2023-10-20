Тысячи похожих на цветы ледяных кристаллов появились на реке Ясачной в селе Нелемном в Якутии (Россия).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местный житель снял уникальное природное явление на видео. На опубликованных кадрах видно, что вся поверхность скованной льдом реки покрыта множеством похожих на цветы хлопка образований.

Уточняется, что такие "цветы" появляются из-за большой разницы в температуре воды и окружающего ее воздуха. Центр изучения погоды "Фобос" уточняет, что для образования подобных кристаллов поверхность льда на воде должна быть очень тонкой, температура льда - составлять ноль градусов, а воздуха - минус 20. Кроме того, погода должна быть безветренной.