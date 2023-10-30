Amazon начнет доставлять посылки дронами в Европу

Amazon собирается запустить в Европе свою службу доставки дронами Prime Air, которая должна начать работу в 2024 году.

Как сообщает Day.Az, подобные амбиции у технологического гиганта Amazon появились несколько лет назад, точнее в 2013 году, когда Джефф Безос впервые рассказал об этом сервисе. Однако только сейчас эта идея обрела конкретику, и после нескольких испытаний в США услуга будет запущена в европейских странах в конце 2024 года. Первыми европейскими странами, в которых заказы Amazon будут доставляться потребителям с помощью дронов, станут Италия и Великобритания.

В конце 2022 года эта услуга заработала на коммерческой основе в малонаселенных североамериканских городах Локкфорд (штат Калифорния) и Колледж-Стейшн (штат Техас), предлагая доставку посылок весом до 2,25 килограмма менее чем за час.

Европейский дебют Amazon Prime Air состоится с новым дроном компании MK30, меньшим и легким, чем предыдущая модель MK27-2, с помощью которой они предлагают эту услугу в США. Рассматриваемый дрон на 40 процентов тише предыдущего, запускается на высоту 10 метров и может летать при небольшом дожде и ветре.

Цель компании теперь будет заключаться в том, чтобы к 2030 году обслуживать 500 миллионов заказов ежегодно с помощью этой новой системы.

В Европе дроны будут управляться через распределительные центры логистики ежедневной доставки Amazon и будут отправляться оттуда же, откуда сегодня отправляются грузовики и другие средства доставки.

Amazon начнет интегрировать дроны в единый центр в каждой стране и постепенно расширять свои услуги.