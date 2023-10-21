Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил новую особенность в атмосфере Юпитера

Космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" обнаружил новую, никогда ранее не наблюдавшуюся особенность в атмосфере Юпитера. Высокоскоростной поток, ширина которого составляет более 4800 километров, проходит над экватором Юпитера над основными слоями облаков. Открытие этого потока дает представление о том, как слои атмосферы Юпитера взаимодействуют друг с другом, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Исследовательская группа проанализировала данные NIRCam "Уэбба", полученные в июле 2022 года. Научная программа раннего выпуска, возглавляемая Имке де Патером из Калифорнийского университета в Беркли и Тьерри Фуше из Парижской обсерватории, была разработана для получения изображений Юпитера с интервалом в 10 часов с использованием четырех различных фильтров.

Обнаруженный реактивный поток движется со скоростью около 515 километров в час, что в два раза превышает скорость устойчивого ветра урагана 5-й категории здесь, на Земле. Поток расположен примерно в 40 километрах над облаками, в нижней стратосфере Юпитера.

Исследователи с нетерпением ожидают дополнительных наблюдений Юпитера с помощью "Уэбба", чтобы определить, изменяются ли скорость и высота потока с течением времени.

"Юпитер имеет сложную, но повторяемую структуру ветров и температур в своей экваториальной стратосфере", - объяснил член команды Ли Флетчер из Университета Лестера в Соединенном Королевстве. - "Если сила этой новой струи связана с этим колеблющимся рисунком стратосферы, мы могли бы ожидать, что струя значительно изменится в течение следующих 2-4 лет - будет действительно интересно проверить эту теорию в ближайшие годы".

Результаты исследователей были недавно опубликованы в журнале Nature Astronomy.