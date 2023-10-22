Космический аппарат НАСА прислал новые снимки Юпитера

Космический аппарат НАСА "Юнона" сделал новые снимки спутника Юпитера во время сближения с ним, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Ио - третий по величине спутник Юпитера и четвертый по величине спутник Солнечной системы. Он обладает самой высокой плотностью и самой сильной гравитацией из всех лун. Ио также содержит наименьшее количество воды из всех астрономических объектов Солнечной системы.

Но что действительно привлекает к Ио так много внимания, так это его вулканическая активность. Это самое геологически активное тело в Солнечной системе, которое может похвастаться более чем 400 вулканами, а также широко распространенными потоками лавы.

Прибор JunoCam "Юноны" сделал новые снимки Ио с расстояния менее 12 000 км во время сближения 15 октября. Это лучшие снимки Ио с тех пор, как миссия Galileo завершилась 20 лет назад.

Вулканическая активность Ио сформировала и видоизменила его поверхность. Потоки лавы и вулканы словно напоминают о ранних днях Солнечной системы, когда Земля и, возможно, Луна и другие тела были океанами магмы. За прошедшие годы космические аппараты запечатлели несколько извержений Ио, и их масштабы поистине потрясающие. Некоторые из них достигают высоты 400 км.

"Юнона" продолжает изучать эту вулканическую луну. 3 декабря и 24 февраля космический аппарат совершит еще два близких пролета.

Пролет 24 февраля должен быть впечатляющим. "Юнона" будет находиться на расстоянии 1500 км от Ио, что даст нам самые подробные изображения на сегодняшний день. Хотя основной задачей "Юноны" является изучение Юпитера, такое сближение с Ио должно стать одним из самых ярких моментов миссии.