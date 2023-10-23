10 мифов о мозге, в которые многие всё ещё верят

Неврологам давно надоели утверждения, не имеющие под собой научного обоснования, зато широко популярные в народе. И они решили развенчать распространенные мифы, связанные с головным мозгом.

Мы используем только часть мозга

В 1907 году известный психолог Уильям Джеймс заявил: "Мы расходуем лишь малую часть наших умственных и физических способностей". Один журналист позже неверно его процитировал, написав, что мы ИСПОЛЬЗУЕМ лишь 10% мозговых способностей. Сканирование показывает, что человек использует каждую часть мозга, хотя не все они активны одновременно. Вот почему повреждение любой области мозга, как, например, при инсульте, обычно влечет за собой перемены в умственной деятельности и поведении.

Дети умнеют от прослушивания классики

В американском штате Джорджия с 1998 года каждому новорожденному дарят диск с записью классической музыки, к которому прилагается поздравительная записка от мэра. В послании сказано: "Надеюсь, вам и вашему малышу понравится эта музыка, и пусть она делает вашего ребенка умнее". Что ж, трогательно, но не научно. Так называемый "Эффект Моцарта" до сих пор должным образом не доказан. Идея распространилась после того, как в 1993 году в одном из университетов Калифорнии было установлено, что, слушая Моцарта, студенты показывают лучшие результаты IQ-теста, чем в тишине. После того случая никому больше не удалось подтвердить данное заявление. Более того, гарвардское исследование 1999 года полностью его опровергло.

У взрослых новые мозговые клетки не образуются

Взрослые крысы, кролики и даже птицы способны обзаводиться новыми нейронами, в то время как на протяжении 130 лет ученые не могли увидеть рост новых клеток мозга у взрослых людей. Все изменилось в 1998 году, когда команда шведских ученых установила, что новые клетки мозга образовывались в участвующей в хранении воспоминаний структуре под названием гиппокамп.

А в 2014 году ученые Каролинского института в Швеции, используя метод датировки возраста клеток с помощью измерения следов углерода-14 в ДНК, заявили, что в полосатом теле - зоне мозга, ответственной за контроль над моторикой и познанием, также образуются новые нейроны в течение жизни. И хотя клеткам мозга далеко до дикой оргии необузданного размножения, все же, они постоянно вырабатываются.

Пребывание в коме подобно сну: вы просыпаетесь бодрым и хорошо отдохнувшим

В фильмах попавшие в кому выглядят неплохо. Обычно они, ухоженные и причесанные, спокойно лежат в кровати, а потом вдруг просыпаются и, как ни в чем не бывало, начинают болтать без устали, обаятельно улыбаться симпатичным медсестрам и даже вставать и прохаживаться по коридорам. В реальной жизни все обстоит иначе.

После пребывания в коме человек находится в инвалидном состоянии и нуждается в очень долгой реабилитации. Сканирование объясняет, почему это так. В 2012 году французскими учеными из Национального центра научных исследований было открыто, что высокоактивный участок мозга, яркость которого не исчезает даже во время сна, абсолютно затемняется у пациентов в коме, в то время как другие области остаются освещенными. Также, большинство коматозных состояний не длятся более двух-четырех недель.

Мужской мозг создан для математики и точных наук, а женский - для сопереживания

Придумавший этот миф руководствовался чем угодно, только не данными науки. Видимо, здесь что-то личное. На самом же деле между мужским и женским мозгом имеются лишь незначительные анатомические различия: гиппокампус, ответственный за память, больше у женщин, а отвечающая за эмоции миндалина больше у мужчин (не совсем то, что вы ожидали, верно?). Ожидания социума, а не анатомические особенности, принуждают женщин занижать или даже нивелировать собственные научные способности.

Это было доказано в 1999 году, когда в Университете Ватерлоо в Онтарио канадскими психологами был поставлен опыт с участием женщин-математиков. В первом случае перед началом математического теста было сказано, что женщины, скорее всего, с ним не справятся, поскольку он труден и рассчитан больше на "мужские" мозги. Во втором же случае участницам сообщили, что тест будет легким. Женщины показали плохие результаты в первом тесте и замечательные во втором. Трудность задач обоих тестов была совершенно одинаковая.

Если вам всегда казалось, что кроссворды переоценивают, - вы были правы. Ученые установили, что разгадывание кроссвордов улучшает (внимание, барабанная дробь!) способность разгадывать кроссворды. Исследователи из Медицинского колледжа им. Альберта Эйнштейна выяснили, что первоначально разгадывание кроссвордов задерживало ухудшение памяти у лиц в возрасте от 75 до 85 лет, но это сдерживающее свойство исчезало при первых признаках слабоумия. Врачи говорят, что разгадывание кроссвордов само по себе не несет никакой опасности. Только не надо надеяться, что, посвятив выходные кроссвордам, утром в понедельник вы наконец-то вспомните, куда подевали ключи.

Информация воспринимается лучше, если поступает по "нужному" каналу

Все мы слышали об аудиалах и визуалах, и о том, что первые лучше усваивают на слух, а вторые - зрительно. Психологи из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре в 2006 году экспериментально опровергли это утверждение. Как ни прискорбно, но путь к лучшему усвоению информации лежит через повторение, тестирование и посещение занятий, а не через особо развитые каналы восприятия студентов.

Алкоголь убивает клетки мозга

Если после трех-четырех стаканов вы чувствуете себя не очень, это не потому, что ваш мозг умирает. Ученые из Бартолинского института в Дании сравнивали мозг алкоголика и здорового человека и выяснили, что количество нейронов было примерно одинаково. Что отличается, так это эффективность взаимодействия нейронов. Поэтому опьянение ведет к проблемам с речью, прямохождением и самоконтролем. Впрочем, вы это уже знаете.

Экстрасенсорные способности - это научно-доказанный факт

Все началось в 1930 году, когда некий ботаник из Университета Дюка провозгласил, что был выполнен ряд экспериментов, в рамках которых некоторые люди могли отгадывать фигуры на спрятанных от них карточках. И хотя другими исследователями этот удивительный факт так никогда и не был подтвержден, миф распространился, в особенности в рядах ЦРУ во время холодной войны. Подразделение шпионов-экстрасенсов было упразднено в 1995 году, когда руководству стало очевидно, что экстрасенсорные способности не являются настоящим оружием. Или настоящим фактом.

У одних людей лучше развито левое полушарие, у других - правое

В 60-х нейрофизиолог Роджер Сперри из Калифорнийского Технологического института проводил эксперимент с мигающими образами букв, огней и других стимулов, направленными поочередно в левый и правый глаз испытуемых. Сперри обнаружил, что левое полушарие лучше обрабатывает вербальную информацию, а правое - визуальную и пространственную. На протяжении последующих десятилетий эти выводы были неверно истолкованы как доминирование, в частности, в околонаучных книгах по психологической самопомощи. А в 2012 году психологи из Университета Британской Колумбии установили, что творческое мышление активирует широкую нейронную сеть, охватывающую оба полушария.