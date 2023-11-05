Обнаружены следы древнейшего деревянного строения

Археологи Ливерпульского университета и Университета Абериствита (Великобритания) обнаружили следы древнейшего деревянного строения. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature, люди начали строить конструкции из дерева на полмиллиона лет раньше, чем считали ученые, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хорошо сохранившаяся древесина, датируемая не менее чем 476 тысячами лет назад, была обнаружена в ходе раскопок на археологическом участке у водопада Каламбо в Замбии. Следы каменных орудий на древесине указывают, что люди умели соединять бревна для создания больших конструкций, что является самым ранним в мире свидетельством преднамеренной обработки древесины для строительства.

Для определения возраста строения был использован метод люминесцентного датирования, которое показывает, когда минералы в песке, окружающем артефакты, в последний раз подвергались воздействию солнечного света.

Открытие бросает вызов преобладающему мнению, что люди каменного века были кочевниками. У водопада Каламбо был постоянный источник воды, а лес вокруг стоянки служил источником пищевых и строительных ресурсов, достаточных для поддержки постоянного поселения.