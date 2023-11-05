В Египте нашли затонувшее святилище Афродиты, полное сокровищ

Ученые из Европейского института подводной археологии (IEASM) обнаружили в Египте затонувший храм бога Амона и святилище Афродиты, полные связанных с этими божествами сокровищ. Об этом сообщает Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи IEASM обнаружили храм Амона при изучении канала вблизи средиземноморского побережья Египта. Здание, первоначально построенное для бога Амона, обрушилось во время землетрясения в середине II века до нашей эры. Оно было частью древнего портового города Тонис-Гераклион в заливе Абукир. Этот храм, вероятно, имел огромное значение: фараоны приходили сюда, чтобы получить от верховного бога древнеегипетского пантеона подтверждение своей власти. Дайверы нашли здесь серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и алебастровые сосуды для хранения духов или мазей.

К востоку от храма археологи обнаружили греческое святилище, посвященное Афродите, богине любви. Здесь также находились многочисленные артефакты, в том числе импортные бронзовые и керамические предметы, а также греческое оружие. Это показывает, что грекам было разрешено торговать и селиться в городе во времена фараонов династии Саитов (между 688 г. до н.э. и 525 г. до н.э.), отметили ученые.