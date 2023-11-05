Астрономы обнаружили почти «бесплотную» экзопланету

Американские астрономы из Гарвардского университета с помощью космического телескопа TESS обнаружили новую экзопланету TOI-1420 b, вращающуюся вокруг далекой звезды TOI-1420. Открытое небесное тело отличается чрезвычайно низкой плотностью. Исследование опубликовано в научном журнале Astrophysics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые выяснили, что TOI-1420 b находится в 658 световых годах от Земли. Небесное тело имеет радиус почти в 12 раз больше земного и сравнимо по размерам с Юпитером, а его масса составляет 25,1 массы Земли. Такое соотношение говорит о сверхнизкой плотности инопланетного мира. Она составляет всего 0,082 г/см3, что в 65 раз меньше плотности нашей планеты (5,51 г/см3).

Астрономы подчеркнули, что TOI-1420 b стала крупнейшей из известных планет с массой менее 50 масс Земли. Низкая плотность планеты предполагает, что ее оболочка в значительной степени состоит из водорода и гелия.

Исследователи отметили, что TOI-1420 b и подобные ей "бесплотные" планеты представляют отличные цели для атмосферных наблюдений, которые в конечном итоге должны раскрыть историю их формирования и эволюции.