6 советов, как правильно позировать

В эпоху смартфонов, Facebook и Instagram просто невозможно не иметь тысячи селфи и снимков. Как хорошо получаться на фото, узнайте дальше.

Учитесь позировать

Для того, чтобы научиться чему-то, нужно просто много практиковаться. Если вы хотите хорошо получаться на фото - много позируйте перед зеркалом и ищите самые удачные ракурсы. Чтобы определить лучшие свои стороны, много фотографируйтесь. Но при этом не забывайте менять выражение лица и положение тела.

Поворачивайтесь боком

Многие из нас не любят спонтанных фото, на которых видны все недостатки фигуры. Не стоит расстраиваться, когда знакомые и друзья отмечают вас на неудачном снимке - лучше сделать соответствующие выводы. Например, чтобы выглядеть стройнее, просто фотографируйтесь боком.

Наклоняйте голову

Вдохновляйтесь примерами голливудских звезд, для которых съемки - важная часть профессии. Внимательно посмотрите на их фотографии в журналах, и заметите, что большинство из них держат голову не прямо, а чуть наклонив. При этом их глаза смотрят прямо в камеру.

Тщательно готовьтесь

Если вы заранее знаете о том, что вам предстоит фотосессия, подготовьтесь к ней. За пару дней (а лучше за неделю) откажитесь от соленой пищи и алкоголя - они удерживают воду в организме и приводят к отекам; больше времени уделяйте сну; пейте много воды и ешьте здоровую пищу.

Выключайте вспышку

Скорее всего вы заметили, что вспышка играет важную роль в процессе съемки. Если у вас есть возможность использовать естественный свет, то от вспышки лучше отказаться. Она искажает цвета и проявляются все недостатки внешности, которые вы хотите замаскировать.

Не забывайте улыбаться

Улыбка - наше главное оружие, поэтому на снимке вы должны выглядеть максимально расслабленной и счастливой. Даже если у вас плохое настроение, не забывайте веселиться. Вспомните смешную историю или анекдот, подумайте о конечном результате фотосъемки и сами не заметите, как расплыветесь в улыбке.

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