Когда собаки плачут от счастья?

Ветеринары из Университета Азабу в Японии обнаружили, что выработка слез у собак увеличивается, когда они испытывают положительные эмоции, например, при встрече с хозяином после долгой разлуки. Работа ученых была опубликована в журнале Current Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Впервые исследователи заметили слезы на глазах собаки, которая кормила щенков. После увиденного ученые выдвинули теорию о том, что этот процесс связан с гормоном окситоцином и с проявлением положительных эмоций.

В ходе более ранних исследований было установлено, что окситоцин выделяется как у собак, так и у их хозяев во время общения. Ученые также провели эксперимент, в котором наблюдали за встречей собаки с хозяином. Во время эксперимента ветеринары измерили объем слезной жидкости до и после встречи с хозяином животного. Оказалось, что объем слез действительно увеличивался, когда собака встречала знакомого человека, и не менялся, когда она видела незнакомца. Исследователи решили повысить уровень окситоцина у собак самостоятельно, это также привело к появлению слез.

Исследователи также провели третий эксперимент, в котором просили людей оценить фотографии собак со слезами на глазах и без них. Фотографии со слезами вызвали у людей больший отклик. По словам ученых, слезы помогают установить более прочную связь между людьми и собаками.

В будущем группа хочет проверить, проявляют ли животные подобные эмоции при встрече со своими сородичами и плачут ли они, когда испытывают негативные эмоции.