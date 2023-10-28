Марс был планетой рек

Новый анализ данных марсохода Curiosity показывает, что большая часть кратеров на Марсе когда-то была пригодными для жизни реками, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

"Мы находим доказательства того, что Марс, вероятно, был планетой рек", - сказал Бенджамин Карденас, доцент кафедры наук о Земле в Пенсильванском университете и ведущий автор статьи, объявляющей об открытии. - "Мы видим признаки этого по всей планете".

В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, ученые использовали численные модели для моделирования эрозии на Марсе на протяжении тысячелетий и обнаружили, что распространенные образования кратеров, скорее всего, являются остатками древних русел рек.

Это исследование стало первым, в котором была составлена карта эрозии древнего марсианского грунта путем обучения компьютерной модели на основе комбинации спутниковых данных, изображений Curiosity и 3D-сканирований стратиграфии под морским дном Мексиканского залива. Анализ выявил новую интерпретацию распространенных марсианских кратерных образований, которые до сих пор никогда не ассоциировались с эродированными речными отложениями.

"Это говорит о том, что в других местах планеты могут быть нераскрытые речные отложения и что еще большая часть марсианских осадочных отложений могла быть образована реками в пригодный для жизни период истории Марса", - сказал Карденас.

Разрабатывая свою компьютерную модель, Карденас и его команда нашли новое применение 25-летним снимкам стратиграфии Земли. Карденас объяснил, что собранные нефтяными компаниями снимки морского дна под Мексиканским заливом дают идеальное сравнение с Марсом.

Команда смоделировала эрозию, подобную марсианской, используя 3D-сканы реальной, зарегистрированной стратиграфии на Земле. Когда исследователи запустили моделирование, модель выявила эрозионные марсианские ландшафты, которые образовывали топографические уступы и выступы и казались почти идентичными формам рельефа, наблюдаемым марсоходом Curiosity внутри кратера Гейл.

"Наше исследование показывает, что на Марсе могло быть гораздо больше рек, чем считалось ранее, что, безусловно, рисует более оптимистичный взгляд на древнюю жизнь на Марсе", - сказал Карденас. - "Это дает представление о Марсе, где на большей части планеты когда-то были подходящие условия для жизни".