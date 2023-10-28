Кoт каждый день приходит в магазин с листиком, чтобы купить рыбy

Джо Корриган владеет лавкой, в которой торгует рыбой. К его магазину стал приходить бродячий кот. В зубах он приносил сухой листочек. Первый раз такое поведение кота вызвало у мужчины улыбку, но когда эта сцена стала повторяться ежедневно, Джо понял, что листик кот приносит не просто так.

Наверное, животное заметило, как люди расплачиваются за покупку в рыбной лавке и решило, что если он также принесет что-то, похожее на "бумажку", то сможет получить за нее еду.

Каждый день кошка приходит к лавке и приносит красивые листочки, чтобы "заплатить" за рыбу. Джо снял несколько видео с необычным покупателем и разместил в соцсетях.

"Мне ничего не остается делать, как принять листочек в уплату за рыбу. Хочется верить, что среди моих покупателей такой необычный способ оплаты будет использовать только эта кошка", - написал владелец лавки.

Среди подписчиков Джо нашлись те, которые рассказали, что сталкивались с подобным поведением котов. Эти животные часто считают, что листки - это деньги, например, владелец кота написал, что его питомец таким образом ежедневно "расплачивается" с ним за угощения.

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