Эксперты решили добывать полезные ископаемые на астероидах?

Две команды экспертов провели экономическую оценку добычи полезных ископаемых на астероидах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, в состав первой группы вошли представители Университета Тор Рим Вергата, Университета Мэриленда и колледжа Миддлбери. Они рассматривали добычу полезных ископаемых на астероидах как часть следующего логического шага в монетизации космических исследований.

Вторая группа, в состав которой вошли экономисты из Горной школы Колорадо и Международного валютного фонда, больше сосредоточилась на проблемах, которые необходимо будет преодолеть, чтобы промышленность могла извлечь выгоду из активов при освоении астероидов. Обе группы опубликовали статьи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Предыдущие исследования показали, что на астероидах есть ценные материалы, в том числе алмазы и, возможно, другие драгоценные камни. Однако наиболее важными являются металлы, которые в дефиците здесь, на Земле, такие как кобальт, никель и платина. В последние годы стоимость этих металлов выросла, поскольку они используются во множестве современных технологических продуктов, таких как аккумуляторы и солнечные панели.

Это побудило некоторых исследователей задуматься о затратах, которые могут быть связаны с добычей таких металлов с астероидов, и о том, стоит ли это вложений.

В первой статье эксперты отмечают, что космические достижения традиционно сопровождались экономическими последствиями, и космическая деятельность приносила прибыль компаниям. Эксперты считают, что то же самое будет верно и в отношении будущих космических проектов, включая добычу полезных ископаемых на астероидах.

Во второй статье исследователи уделяют более пристальное внимание добыче металлов на астероидах. Они оценивают возможные затраты, начиная с исследований и разработок и заканчивая проектированием и постройкой ракет и оборудования, чтобы добывать металл с астероидов и доставлять его обратно на Землю.

Расчеты показывают, что в течение следующих 30-40 лет добыча металлов с астероидов может оказаться не только прибыльной, но и стать основным способом добычи этих редких материалов по мере роста цен и снижения стоимости работ в космосе.