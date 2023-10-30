20 правдивых фактов, звучащих как ложь

Если вам кажется, что вас в этом мире уже ничто не способно удивить, представляем вашему вниманию 20-ку самых невероятных фактов, в истинность которых вы бы никогда не поверили.

1. Мед никогда не портится. Серьезно. Вообще никогда!

2. Медуза, известная под именем Turritopsis Nutricula, считается единственным бессмертным существом на планете. А все дело в ее завидной способности самой себя омолаживать.

3. Размеры сердца синего кита настолько велики, что каждый из нас мог бы спокойно проплыть по его артериям.

4. В то же время его глотка чрезвычайно мала - всего лишь не больше блюдца.

5. Чтобы вы хорошо понимали, сколько на нашей планете муравьев, приведем такой факт: на каждого человека приходится порядка 1.6 млн этих насекомых. А если сложить массу всех муравьев, то она будет примерно равна общей массе всех людей.

6. У осьминога бьются целых три сердца.

7. Первоначало азиатское слово "фэншуй" обозначало искусство выбора места для могилы.

8. На Юпитере и Сатурне идут дожди из алмазов.

9. Расстояние от Луны до Земли - почти 384, 5 тысяч километров. Если бы на таком же расстоянии от нашей планеты находился Юпитер, то наш мир выглядел бы так:

10. Человеческий организм содержит в 10 раз больше бактерий, чем клеток.

11. Вероятность, что в выпиваемом вами стакане с водой есть молекула воды, которая когда-то побывала в теле динозавра, составляет практически 100 процентов.

12. На самом деле Франкенштейном звали вовсе не монстра. Это имя его создателя.

13. У ската в 4 раза больше вкусовых рецепторов, чем у человека. Их количество равняется 27 тысячам.

14. Если взглянуть на песок под микроскопом, то можно увидеть следующую картину:

15. На самом деле круглый аквариум является самым худшим вариантом для жилища золотой рыбки.

16. Предостережение родителей, что чтение при плохом освещении портит зрение, не правда. Также на ухудшение зрения не влияет и чтение с экрана монитора.

17. Возраст Оксфордского университета превышает возраст Ацтекской империи. Он был основан в 1096 году.

18. Жители Кипра зовут Деда Мороза Василием.

19. Пока никому не удалось приручить африканского слона. Дрессировке поддается лишь индийский слон.

20. Огонь в невесомости горит совершенно иначе, чем на Земле. Для сравнения свечу специально зажгли на космической станции "Мир". На кадре справа показано, что из этого получилось:

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