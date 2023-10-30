20 правдивых фактов, звучащих как ложь - ФОТО
Если вам кажется, что вас в этом мире уже ничто не способно удивить, представляем вашему вниманию 20-ку самых невероятных фактов, в истинность которых вы бы никогда не поверили.
1. Мед никогда не портится. Серьезно. Вообще никогда!
2. Медуза, известная под именем Turritopsis Nutricula, считается единственным бессмертным существом на планете. А все дело в ее завидной способности самой себя омолаживать.
3. Размеры сердца синего кита настолько велики, что каждый из нас мог бы спокойно проплыть по его артериям.
4. В то же время его глотка чрезвычайно мала - всего лишь не больше блюдца.
5. Чтобы вы хорошо понимали, сколько на нашей планете муравьев, приведем такой факт: на каждого человека приходится порядка 1.6 млн этих насекомых. А если сложить массу всех муравьев, то она будет примерно равна общей массе всех людей.
6. У осьминога бьются целых три сердца.
7. Первоначало азиатское слово "фэншуй" обозначало искусство выбора места для могилы.
8. На Юпитере и Сатурне идут дожди из алмазов.
9. Расстояние от Луны до Земли - почти 384, 5 тысяч километров. Если бы на таком же расстоянии от нашей планеты находился Юпитер, то наш мир выглядел бы так:
10. Человеческий организм содержит в 10 раз больше бактерий, чем клеток.
11. Вероятность, что в выпиваемом вами стакане с водой есть молекула воды, которая когда-то побывала в теле динозавра, составляет практически 100 процентов.
12. На самом деле Франкенштейном звали вовсе не монстра. Это имя его создателя.
13. У ската в 4 раза больше вкусовых рецепторов, чем у человека. Их количество равняется 27 тысячам.
14. Если взглянуть на песок под микроскопом, то можно увидеть следующую картину:
15. На самом деле круглый аквариум является самым худшим вариантом для жилища золотой рыбки.
16. Предостережение родителей, что чтение при плохом освещении портит зрение, не правда. Также на ухудшение зрения не влияет и чтение с экрана монитора.
17. Возраст Оксфордского университета превышает возраст Ацтекской империи. Он был основан в 1096 году.
18. Жители Кипра зовут Деда Мороза Василием.
19. Пока никому не удалось приручить африканского слона. Дрессировке поддается лишь индийский слон.
20. Огонь в невесомости горит совершенно иначе, чем на Земле. Для сравнения свечу специально зажгли на космической станции "Мир". На кадре справа показано, что из этого получилось:
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