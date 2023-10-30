https://news.day.az/unusual/1610689.html Маленькие животные, которым пришлось наложить гипс - ФОТО
Маленькие животные, которым пришлось наложить гипс - ФОТО
Животные тоже болеют, и если вдруг домашний питомец, не дай бог, сломал лапку, мы бежим к ветеринару и надеемся, что все обойдется. Но животных нужно не только лечить, им так же, как и людям, необходимо ласковое слово и наша забота. Особенно если у этих крох забинтованы конечности.
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