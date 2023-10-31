https://news.day.az/unusual/1610776.html Сёрфер из Германии покорил 26-метровую волну - ВИДЕО
Сёрфер из Германии покорил 26-метровую волну - ВИДЕО
Спортсмен из Нюрнберга Себастьян Штойдтнер установил невероятный рекорд и хочет большего. Он забрался на гигантскую волну со скоростью более 80 км/ч.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Еще никогда в истории человек не поднимался на более высокую волну.
Соревнования проходили в Португалии. Там же рекордсмену вручили сертификат Гиннесса о мировом рекорде.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре