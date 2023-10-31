Сёрфер из Германии покорил 26-метровую волну

Спортсмен из Нюрнберга Себастьян Штойдтнер установил невероятный рекорд и хочет большего. Он забрался на гигантскую волну со скоростью более 80 км/ч.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Еще никогда в истории человек не поднимался на более высокую волну.

Соревнования проходили в Португалии. Там же рекордсмену вручили сертификат Гиннесса о мировом рекорде.

Представляем вашему вниманию данное видео: