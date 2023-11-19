Природные катастрофы оказались полезными для США

Природные катастрофы, участившиеся из-за изменения климата, подстегивают рост американской экономики. О том, что бедствия оказались отчасти полезными для США, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С 2016 года Штаты в среднем тратят около 500 миллиардов долларов ежегодно на различные нужны, связанные с глобальным потеплением. Эта сумма составляет около двух процентов ВВП США. За последние 30 лет общая сумма причиненного катастрофами ущерба составила почти семь триллионов долларов.

Однако аналитик Bloomberg Intelligence Эндрю Джон Стивенсон отметил, что на ситуацию можно смотреть под другим углом. По его словам, связанные с климатом расходы составили 32 процента роста ВВП США с 2016 года. "Климатические события - растущая, значимая часть американской экономики, которая создает благоприятные условия для некоторых компаний", - заявил эксперт.

Стивенсон добавил, что в последнее время инвесторы направляют все больше средств компаниям, которые помогают собственникам жилых домов и бизнесу устранить последствия предыдущих бедствий и подготовиться к новым. При этом аналитик признает, что экстремальные погодные условия все еще создают неудобства для подавляющего большинства граждан, компаний и правительства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!