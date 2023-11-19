Создана самая точная карта затонувшего седьмого континента Земли

Ученые из Новой Зеландии создали самую точную карту затонувшего седьмого континента Земли - Зеландии, пишет портал AGU, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Выяснилось, что Новая Зеландия - маленькая часть некогда гигантского материка Гондваны. Он включал в себя Африку, Южную Америку, Антарктиду и Австралию.

Но 80 миллионов лет назад в меловой период седьмой континент был "разорван" и от него отделились Антарктида, Австралия и Зеландия, а часть суперматерика ушла под воды Тихого океана.

"Сегодня граница Тихоокеанско-Австралийской плиты пересекает континент Зеландия и делит его на южную и северную части", - уточняется в публикации.

Доказательством существования седьмого континента и составлением его подробной карты на протяжении многих лет занимался новозеландский ученый Ник Мортимер.

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