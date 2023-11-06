Разницу в доходах «сов» и «жаворонков» оценили

"Жаворонки" в среднем зарабатывают больше, чем "совы", выяснили ученые из Финляндии, проанализировавшие связь между циркадным ритмом и уровнем дохода, используя данные жителей севера страны. О результатах исследования сообщает Phys.org со ссылкой на публикацию в журнале Economics & Human Biology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты из школы бизнеса Оулу и медицинского факультета Университета Оулу, использовавшие в ходе своей работы в том числе данные налоговой службы Финляндии, учитывали такие факторы, как уровень образования, образ жизни, опыт работы и состояние здоровья. По результатам семилетнего наблюдения выяснилось, что на фоне "вечернего хронотипа" мужчины зарабатывали на четыре процента меньше.

Комментируя полученные данные о разнице в доходах, эксперты пояснили, что "совы" чаще склонны к таким вредным практикам, как употребление алкоголя, курение, низкая физическая активность и значительное время, проведенное перед экранами вне работы. При этом традиционное время начала рабочего дня в Финляндии - 08:00. На фоне этого те, кому трудно вставать рано утром, демонстрируют меньшую продуктивность.