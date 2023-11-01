Окаменевшие молнии

Мало кто знает, что молнии после удара в землю не исчезают бесследно, а превращаются в камень. Окаменелые молнии появляются при попадании очень мощной молнии в поверхность Земли и вследствие ударов молний в песчаный или насыщенный кварцем грунт, скальную породу в толще грунта из спёкшегося песка формируются полые ветвистые трубки с гладкой или покрытой маленькими пузырьками внутренней поверхностью