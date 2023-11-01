https://news.day.az/unusual/1611167.html Окаменевшие молнии - ФОТО
Окаменевшие молнии - ФОТО
Мало кто знает, что молнии после удара в землю не исчезают бесследно, а превращаются в камень. Окаменелые молнии появляются при попадании очень мощной молнии в поверхность Земли и вследствие ударов молний в песчаный или насыщенный кварцем грунт, скальную породу в толще грунта из спёкшегося песка формируются полые ветвистые трубки с гладкой или покрытой маленькими пузырьками внутренней поверхностью
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