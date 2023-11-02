Объяснено отсутствие магнитного поля на Марсе

Ученые доказали существование расплавленного силикатного слоя, покрывающего металлическое ядро Марса. Это объясняет, почему на Красной планете отсутствует магнитное поле. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали сейсмические данные, собранные спускаемым аппаратом НАСА InSight. Им удалось идентифицировать тонкий слой расплавленных силикатов, лежащих между марсианской мантией и ядром, и определить, что ядро одновременно плотнее и меньше, чем считалось ранее. Размер ядра составляет 1650 километров, а не 1830, что предполагает плотность 6,5 грамма на кубический сантиметр. Это на 5-8 процентов больше, чем предполагали предыдущие сейсмические оценки.

Расплавленные силикаты образуют изолирующий слой, препятствующий конвективному движению магмы. Это объясняет, почему Марс не имеет активного магнитного поля, которое защитило бы его поверхность от солнечного ветра. Однако в первые 500-800 миллионов лет эволюции планеты существовали другие источники магнитного поля, например, столкновения с крупными небесными телами и колебания ядра, вызванные взаимодействием с древними спутниками, которые сейчас отсутствуют.

Результаты подтверждают, что Марс когда-то представлял собой расплавленный океан магмы, который позже кристаллизовался, образовав слой силикатного расплава, обогащенного железом и радиоактивными элементами у основания марсианской мантии. Это резко изменило тепловую эволюцию и историю охлаждения Красной планеты.