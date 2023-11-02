Деньги - причем речь идет о достаточно серьезных суммах, в ноябре могут приходить к людям неожиданно, причем поступая из тех источников, от которых мы меньше всего могли бы этого ожидать. Правда, и тратить мы их будем быстрее, чем в любое другое время, поэтому полезно включить режим разумной экономии.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, о тех, кто сможет получить значительные суммы денег, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Овен

Овны могут рассчитывать на финансовую помощь от тех, кто может - а в некоторых случаях и должен - ее им оказать. В одних случаях это будут гранты на работу, в которой сейчас нуждается общество и СМИ, в других - речь пойдет о выплатах от государства в виде материальной помощи, которую заслуживают представители знака. Главное, не растранжирить полученное, а потратить экономно.

Весы

Весы - пожалуй, самый везучий в финансовом отношении знак Зодиака: можно сказать, что деньги будут приносить любое занятие, за которое они возьмутся в это время. Главное, тратить полученное с умом - на новые проекты, которые принесут еще больше денег, что может запустить непрерывную финансовую цепочку, которая в значительной степени улучит благосостояние представителей знака.

Рыбы

Рыбы, неплохо потрудившиеся в последнее время, и вознаграждение получат по заслугам - причем оно получит свое выражение в валюте, что говорит об особой успешности представителей знака. Звезда настоятельно рекомендуют им не устраивать перерыв в работе, а действовать дальше, предлагая новые проекты и развивая очередные - небанальные - идеи: такой подход к работа сделает их востребованными и хорошо оплачиваемыми.