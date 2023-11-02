Что будет, если исчезнут все океаны?

Что будет, если с поверхности нашей земли исчезнут все океаны? Насколько плохо это отразится на природе и на нашей цивилизации?

Океан - это основная система поддержки жизни на Земле. Не исключено, что это единственное, что необходимо для зарождения и развития жизни на других планетах. Мировой океан выполняет 2 жизнеобеспечивающие функции. Во-первых, он принимает на себя и равномерно распределяет солнечные лучи. Без воды горячее излучение солнца будет выжигать экваториальный пояс, не отдавая энергию полюсам, особенно в зимний период. Во-вторых, океаны обеспечивают водный цикл - то, что мы привыкли называть "круговорот воды в природе".

Вода на экваторе при нагревании испаряется и превращается в облака. Пока горячий воздух поднимается, он буквально тянет за собой и холодный, равномерно распределяя тепло. Таким образом создаются идеальные условия в местах, где растут пышные сады. Если бы океаны высохли, они бы превратились в грязь. А если бы и грязь начала высыхать, наша планета покрылась бы огромным слоем пыли.

Представим, что океаны высохли. Но иссякли не все водные ресурсы: наледи, озера и реки (которые теперь постепенно поглощаются почвой) и подземные воды остались. Эти источники занимают лишь 3,5 % от нынешних водных запасов, а остальные 96,5 % занимают океаны. Соответственно, этого недостаточно для обеспечения оптимального водного цикла.

Без испарений не появятся облака, дождь станет невероятно редким явлением, и планета начнет превращаться в пустыню. Истощения озер и рек с каждым годом будут более заметны, и мы останемся без воды. Люди имеют возможность прожить еще недолгое время, пока есть запасы подземных вод. В подземных гидропонных фермах также могла бы продолжаться жизнь, но на поверхности растения и животные начнут вымирать немедленно.

В конце концов все настолько высохнет, что каждый континент будет охвачен пожаром. Более того, огонь не просто заберет жизни миллионов, но и выпустит тонны углекислого газа, что ускорит глобальное потепление.

Солнце будет продолжать накалять экватор, превращая его в печь. Тем временем парниковые газы от мировых пожаров создадут ловушку для солнечной энергии, близкой к земле. Различия в температуре днем и ночью создадут колебания высокого и низкого давления, усилят ветер, но температура на Земле будет составлять 153 градусов по Фаренгейту, что делает поверхность планеты непригодной для жизни.

Подведем реалистичные итоги, отсутствие океанов повлечет такие изменения.

- Недостаток кислорода. Около 50 % кислорода, которым мы дышим, существует в атмосфере благодаря фитопланктону (фотосинтезирующих организмов, обитающих на поверхности океанов). Люди часто думают, что кислород производят деревья, но без фитопланктона кислород снизится примерно на 50 %!

- Нехватка продовольственных товаров. Рыба, моллюск попадают на рынки из океанов. Океаны обеспечивают мир тоннами продовольственных товаров, без которых человечество начнет вымирать.

- Гибель сферы туризма. Отсутствие океанов - это отсутствие коралловых рифов, бурых водорослей, выдр, китов, дельфинов, акул, морских черепах. Любители животных во всем мире будут опечалены этим фактом, а индустрия туризма сойдет на нет.

А теперь еще несколько фактов, с которыми уже пора бы смириться. Из-за опустынивания мы уже потеряли огромное количество пресной воды:

- 2,6 миллиарда людей выживают благодаря сфере сельского хозяйства, однако 52 % земель, задействованных в этой сфере, уже значительно пострадали от деградации почв;

- потеря пахотных земель в 30-35 раз превышает данные предыдущих десятилетий;

- из-за высыхания почвы и опустынивания каждый год пропадает 12 миллионов гектаров территорий, где могли бы быть выращены 20 миллионов тонн зерна;

- 74 % бедного населения - непосредственно пострадавшие от деградации земель на глобальном уровне.

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