Потепление Мирового океана ускорилось

Ученые Университета Нового Южного Уэльса показали, что потепление Мирового океана резко ускорилось с 1990-х годов и усилилось почти вдвое в 2010-2020 годах. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали данные с буев-измерителей международной программы "Арго" и оценили количество поглощенного различными водными массами тепла. Они обнаружили, что океаническое потепление распространилось по всему миру, от тропиков до полярных регионов, и охватило как поверхностные слои, так и абиссальные глубины.

Однако распределение тепла оказалось неравномерным. В Южном океане наблюдался самый большой рост накопления тепла за последние два десятилетия, и он сравним с Атлантическим, Тихим и Индийским океанами вместе взятыми.

По словам ученых, остается крайне неопределенным, как именно будет происходить поглощение тепла в ближайшие десятилетия. Например, если океаны станут менее способными поглощать тепло, это будет иметь серьезные последствия для темпов будущего изменения климата.