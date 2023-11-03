В США начнут добывать биткоин из мусора

Крупнейшая в Соединенных Штатах компания по добыче биткоина Marathon Digital (MARA) начнет использовать метан со свалок отходов для майнинга. Заявление корпорации размещено на бирже CoinDesk, передает Day.Az.

Компания планирует запустить пилотный проект и получать из свалочного газа электроэнергию для работы майнеров, с помощью которых и добывают криптовалюту. Установка по добыче энергии будет находиться в штате Юта в сотрудничестве с компанией Nodal Power, которая ведет разработки в сфере зеленой энергии. Ожидаемая мощность составит 280 киловатт.