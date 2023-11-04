Что чувствуют люди в коме?

Вы не знаете, как это быть в коме? На самом деле, находясь в этом состоянии, человек находится без сознания. Он ничего не понимает, не слышит, не помнит. Ученым-медикам из всех уголков мира удалось раскрыть тайну этой "смерти". Давайте познакомимся с некоторыми удивительными воспоминаниями и переживаниями, которыми поделились люди, побывавшие в коме.

Длинный сон

Представьте, что вам приснился длинный сон, который вы очень хорошо помните. Все начинается как кошмар, где страшные злые куклы с ножами преследуют вас и хотят убить. Внезапно, сюжет сна изменяется, и к вам на помощь приходит Иисус. Он спрашивает, хотите ли вы сопровождать его на небеса. Вы понимаете, что если последуете за ним, то ваши родные и близкие очень расстроятся, что вы их оставили. Вы находитесь в полной растерянности, но, наконец, принимаете смелое решение отправиться на небеса. Иисус улыбается и говорит: "Твоя очередь ещё не пришла". Затем он исчезает, а вы находитесь в подавленном состоянии и расстроенных чувствах. Вы внезапно просыпаетесь и понимаете, что уже прошло 3 месяца.

Разговор с Богом

Вы путешествуете по шоссе со старыми друзьями, и вдруг происходит несчастный случай. К сожалению, многие ваши товарищи мгновенно умирают, но вам повезло выжить. К несчастью, вы впали в кому из-за травмы головного мозга. Вы находитесь две недели в таком состоянии, и единственное, что можете вспомнить, ваш разговор с Богом. Он говорит: "Твое время не пришло. Я еще кое-что для тебя сделаю". С этого дня, вы будете чувствовать, что никогда не будете прежним. Вы убеждены, что нет никакой гарантии: можно умереть на две недели, а потом вернуться к нормальной жизни. Это история Трейси Морган, комика.

В фантастическом мире

Стефани Сэвидж была в коме в течение шести недель, она проснулась с непоколебимой верой в то, что с ней происходило в этот период. Она побывала в своих многочисленных иллюзиях, фантазиях и мечтах. Она рассказывала, что давила мороженое большим колесом от квадроцикла и была белым медвежонком. Стефани делилась фрагментами своих фантазий из цикла "Автостопом по Галактике". В своих мечтах она находилась с людьми, которые ей нравились. Проснувшись, она хотела, снова заснуть и оказаться в своем прекрасном сне. Становится жутко от ее фразы: "Я не верю в жизнь после смерти... Я мечтаю о мороженом".

Медицинское чудо

У некоторых людей после пребывания в коме навсегда меняется отношение к жизни и смерти. Доктор Эбен Александр III в 2008 году впал в кому на 7 дней. Он проснулся совсем другим человеком. Пока врачи принимали решение о возможном прекращении лечения, его глаза открылись и он пришел в сознание. Его возвращение к жизни считается медицинским чудом. Но он утверждает, что настоящее волшебство заключается в другом. Доктор Эбен путешествовал за пределами этой жизни и встретил ангельское существо, которое привело его в глубочайшие слои супер-физического существования. Там он говорил с Божественной Вселенной. Перед выпиской Александр не мог определиться, что его поставило на ноги: знания нейронауки или воля Бога. Сегодня он считает, что истинное здоровье достижимо только тогда, когда мы осознаем, что Бог и душа являются реальными, и что смерть-это не конец существования, это просто переход в другую реальность.

Забытая жизнь

Она впала в кому на несколько недель, так как после аварии получила повреждение головного мозга. Сильная женщина Лиз Сайкс долго боролась за жизнь, и все-таки победила. После того, как вышла из комы, она стала полностью дезориентирована и ее жизнь круто изменилась. Лиз не могла вспомнить, что с ней произошло, как ее зовут, где ее дом, кто ее родные. Ее память была полностью стерта, она не могла говорить и ходить. Даже пройдя курс реабилитации 11 месяцев в специальных центрах, Лиз по-прежнему страдает от кратковременной потери памяти. Однако она с большим желанием и стремлением проходит курс по восстановлению. За свои усилия Лиз Сайкс даже выиграла несколько наград как самая решительная и отважная ученица.

Заключение

Похоже, что люди, которые впадают в кому, имеют абсолютно разные впечатления от пережитого. Мы не можем утверждать, что есть определенная закономерность выхода из такого состояния. У всех это происходит по-разному. Некоторые говорят, что очень часто задумываются о том, что происходило с ними, когда они были в таком состоянии. Они вспоминают свои видения, сны, фантазии, иллюзии. Когда пациенты пробуждаются из состояния комы, их сознание еще по-прежнему может находиться в параллельном мире, и многие уже никогда не возвращаются к прежней жизни. Достаточно часто они даже не узнают своих родственников и близких людей. Многие люди могут вспомнить то, чего никогда не было.

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