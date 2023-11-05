https://news.day.az/unusual/1612321.html Землю накрыли магнитные бури из-за вспышек на солнце - ВИДЕО
Землю накрыли магнитные бури из-за вспышек на солнце - ВИДЕО
Нашу планету может накрыть волна землетрясений и стихийных бедствий. Причина - вспышки на Солнце. Там произошел мощный взрыв, в результате которого образовался огромный огненный каньон, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По словам ученых, по ширине он больше России. Из-за этого Землю уже накрыли мощные геомагнитные бури - они продлятся до конца этого дня и могут серьезно отразиться на здоровье.
Кроме того, полярное сияние может появиться там, где его практически не бывает - в европейской части нашей страны.
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