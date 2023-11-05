Землю накрыли магнитные бури из-за вспышек на солнце

Нашу планету может накрыть волна землетрясений и стихийных бедствий. Причина - вспышки на Солнце. Там произошел мощный взрыв, в результате которого образовался огромный огненный каньон, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам ученых, по ширине он больше России. Из-за этого Землю уже накрыли мощные геомагнитные бури - они продлятся до конца этого дня и могут серьезно отразиться на здоровье.

Кроме того, полярное сияние может появиться там, где его практически не бывает - в европейской части нашей страны.