3 знака Зодиака, которым в эти дни можно разрушать старое ради нового

Дни колоссальной продуктивной и преобразующей лунной энергии, которая позволяет изменить нашу жизнь к лучшему, главное - активно действовать, поскольку на подарки судьбы в это время надеяться не приходится - все придется делать самостоятельно, но - с помощью высших сил, а это вдохновляет. В отдельных случаях ради создания нового придется разрушить старое, но без этого тоже не обойтись.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, в эти дни, 6 и 7 ноября, привнести в свою жизнь что-то новое могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них ради него придется разрушить старое.

Близнецы

Близнецам придется сделать выбор, который определит их жизнь на много лет вперед, и коснется он отношений с близким человеком. Похоже, пора решить, оставаться рядом с ним и дальше или - к этому давно шло - расстаться. Выбрав второй вариант, представители знака "расчистят" место для новых отношений.

Стрелец

Стрельцам придется наконец-то начать преобразование своего жилья, к которому они не решались приступить на протяжении длительного времени. Причиной тому оставалось их нежелание поступаться весьма сомнительным качеством жизни: пришла пора разрушить старое ради создания нового.

Водолей

Водолеям, которые долго время пытались найти новую работу, но не отказывались при этом от старой, наконец-то поймут, что нельзя сидеть сразу на двух стульях. Чтобы потенциальные работодатели узнали о том, что представители знака нуждаются в новой работе, поэтому придется уволиться со старой.