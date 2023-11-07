https://news.day.az/unusual/1612465.html В Турции было замечено северное сияние
В Турции было замечено северное сияние
Северное сияние впервые было замечено в турецком городе после солнечной вспышки, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Северное сияние, наблюдавшееся во многих странах Европы из-за сильной солнечной бури, обрушившейся на Землю, впервые было замечено и в турецком городе Ван, а также в провинции Унье города Орду", - говорится в сообщении.
Северное сияние озарило небо красным и зеленым светом, подчеркивает Akşam.
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