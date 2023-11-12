Ученые придумали решение для проблемы грязного воздуха в Дели

Представитель Индийского технологического института в Канпуре Маниндра Агравал заявил, что проблему грязного воздуха в столице Индии Дели помогут решить искусственные дожди. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он рассказал индийской газете Economic Times.

По словам Агравала, для этих целей будет использоваться самолет Cessna, оборудованный комплектами ракет для засева облаков из США. Ученые уже получили необходимые разрешения от органов власти.

"Мы готовы провести это в Дели, но для засева облаков с целью создания искусственных дождей нам также нужны необходимые метеорологические условия, такие как облака с необходимой влажностью, ветер и другие", - пояснил специалист.

В Дели в течение последних пяти дней наблюдается сильное загрязнение воздуха. Власти столицы Индии запретили въезд в город грузовых машин кроме тех , которые перевозят товары первой необходимости, а также грузовиков, работающих на газе или электричестве. Также 50% сотрудников могут перевести на удаленку, чтобы сократить количество машин в городе.