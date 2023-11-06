https://news.day.az/unusual/1612567.html Мужчина в шляпе пробежался по ленте багажа, чтобы достать забытые вещи - ВИДЕО
Мужчина в шляпе пробежался по ленте багажа, чтобы достать забытые вещи - ВИДЕО
В самарском аэропорту мужчина в шляпе пробежался по ленте для багажа, чтобы достать забытые вещи из своего чемодана. Инцидент произошел в аэропорту Курумоч.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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