Мужчина в шляпе пробежался по ленте багажа, чтобы достать забытые вещи

В самарском аэропорту мужчина в шляпе пробежался по ленте для багажа, чтобы достать забытые вещи из своего чемодана. Инцидент произошел в аэропорту Курумоч.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.