10 вещей, которые не так опасны для человека, как принято считать

Люди боятся многих вещей. Зачастую подобные страхи иррациональны, вызваны раздуванием истерии вокруг них в средствах массовой информации и не имеют ничего общего с реальной опасностью. В нашем обзоре речь пойдёт про 10 вещей, которые на самом деле не так опасны, как многие считают.

1. Путешествие автостопом

Согласно статистическим данным, риск сексуального насилия или получения травм во время путешествия автостопом настолько мал, что технически подобные путешествия могут считаться безопасными. Если быть конкретнее, риск быть изнасилованным или убитым при поездке на попутке составляет одну-две тысячных процента.

2. Полет на самолете с отказавшим двигателем

Если у самолета отказывает двигатель или заканчивается топливо, это вовсе не неминуемая смерть, как утверждают голливудские фильмы. Даже супертяжелые коммерческие авиалайнеры могут планировать в течение некоторого времени. Хотя посадка будет очень жесткой, выживет больше людей, чем кто-либо мог подумать.

3. Взрыв бензобака

Даже после попадания автомобильную аварию вероятность того, что бензобак взорвется, очень мала. Этот миф возник из-за голливудских фильмов. Жидкое топливо будет гореть, но для взрыва нужна очень большая температура. Топливо должно вытечь, испариться и смешаться с кислородом, прежде чем оно может загореться, поэтому автомобили будут гореть, но не взрываться.

4. Акулы

Акулы на самом деле имеют гораздо больше причин бояться людей, чем люди должны бояться акул. Каждый год убивают 23 - 70 миллионов акул, в основном для того, чтобы делать суп из их плавников. Шанс подвергнуться атаке акулы на самом деле меньше, чем шанс того, что в человека попадет молния или его покусает взбесившаяся собака.

5. Питбули

Любая собака может быть опасной, даже чихуахуа или золотистый ретривер. Тем не менее, питбули заработали очень плохую репутацию в последние годы, как более агрессивные и опасные, чем другие собаки. Истина заключается в том, что любая собака, которая не выдрессирована и за которой неправильно ухаживали, может стать агрессивной. А в газетах пишут о питбулях, поскольку какая сенсация из того, что человека покусал чихуахуа.

6. Использование телефона во время авиаполета

Хотя все без исключения выключают телефоны на борту самолета по требованию членов экипажа, на самом деле использование мобильного телефона в самолете ничуть не приведет к его падению. Хотя до сих пор спорят о том, что возможна электромагнитная интерференция между телефоном и электроникой самолета, доказательств того, что это опасно, не существует.

7. Прыжки с парашютом

Естественный инстинкт человека подсказывает, что прыжок из самолета, летящего на высоте несколько километров, опасен. На самом деле это не так. Парашютный спорт становится все более и более популярным, поэтому снаряжение проходит довольно серьезные проверки безопасности. Большинство несчастных случаев, которые приводят к травмам, сводятся к человеческой ошибке. Риск смертельного исхода при прыжке с парашютом составляет около 1 на каждые 100 000 прыжков. При этом, шанс умереть в автомобильной аварии - 1 к 6 000.

8. Бубонная чума

Из-за бубонной чумы или Черной смерти погибло 25 миллионов человек (более одной трети населения Европы) в течение пяти лет в середине 1300-х годов. Оказывается, эта болезнь до сих пор активна в некоторых частях Соединенных Штатов. Чума вызывается бактериями под названием Yersinia Pestis, а распространяется она через укусы инфицированных блохами или клещами грызунов. Как правило, каждый год регистрируется около 7 случаев заболевания, которое может быть смертельным, если его не лечить. Однако, сегодня оно поддается лечению с помощью антибиотиков, поскольку это бактериальная инфекция, не вирус.

9. Компьютерные игры

Самая большая опасность от траты своего времен на компьютерные игры - отсутствие физических упражнений. Не существует никаких доказательств того, что игры (даже те, в которых много жестокости) делают игроков любого возраста более агрессивными или жестокими. В прошлом именно компьютерные игры винили в насилии с применением оружия в школах. Утверждалось, что они опасны и что игры выше определенного рейтинга нельзя продавать лицам, не достигшим 18 лет. Однако, нет никаких доказательств этих утверждений.

10. Экскурсия в Припять (Чернобыль)

Сегодня можно съездить на экскурсию в город Припять, заброшенный после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Хотя в городе уровень радиации выше, чем на незараженной территории, посещение Чернобыльской зоны (естественно, в Саркофаг соваться не стоит) в течение короткого времени безопасно.

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