К звездам можно обращаться с любым вопросом - они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь - не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе - с 6 по 12 ноября?

Близнецы

Близнецы должны быть готовы к резким переменам в личной жизни, о возможности которых они до сих пор даже не подозревали. Велика вероятность того, что второй половинке представителей знака надоело жить в ситуации постоянного стресса, который они ей обеспечивают, поэтому она решит обрести свободу. Но, поскольку природа не терпит пустоты, переживать не стоит: новая любовь - не за горами.

Дева

Девам, которым придется выбирать между несколькими поклонниками их красоты и привлекательности сразу, звезды рекомендуют руководствоваться, как ни странно это прозвучит, доводами не сердца, а разума. Это вполне в духе представителей знака, которые вообще редко обращаются к чувствам - так уже они устроены, расчет - особенно если он правильный - всегда вернее того, что они считают гормональными вспышками.

Стрелец

Встреча, которая произойдет на этой неделе, будет неожиданной только для самих представителей знака, все окружающие их люди - как друзья, так и родные - будут знать о сюрпризе, который готовит для них любимый человек. Звезды тоже не будут раскрывать все секреты, можно только сказать, что случившееся запомнится на всю жизнь, а это, согласитесь, уже немало.

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