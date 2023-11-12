Рыжеволосые люди чувствуют боль иначе, чем другие

Британский анестезиолог Джайдип Пандит рассказал, что рыжеволосые люди интенсивнее чувствуют боль, связанную с температурой. Кроме того, они более чувствительны к некоторым обезболивающим. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Считается, что рыжеволосым людям требуется на 20% больше общей анестезии, чтобы оставаться в седативном состоянии (состоянии медикаментозного сна). Также существует мнение, что на таких людей хуже действует местная анастезия. Однако исследования показывают, что на самом деле рыжеволосые более чувствительны к чувствительны к опиоидным анальгетикам, таким как морфин и фентанил.

Пандит добавил, что люди с рыжими волосами ощущают некоторые виды боли иначе, чем другие люди. Боль от ожогов рыжеволосые чувствуют острее, а ощущения, возникающие вследствие поражения электрическим током, для них менее выражены.

Вероятнее всего, это связано с мутациями в гене рецептора меланокортина-1 - MC1R. Этот ген отвечает за тип и количество пигмента в волосах, коже и глазах. Кроме того, вариант этого гена под названием redhead MC1R заставляет меланоциты (клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин) продуцировать меньше вещества под названием POMC у мышей. POMC расщепляется на несколько гормонов, которые влияют на чувствительность к боли и опиоидам, регулируя активность специфических рецепторов.