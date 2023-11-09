В Китае на дорогах установили специальные лазеры, чтобы будить водителей

В Китае на дорогах установили специальные лазеры, чтобы водители не засыпали за рулем, пишет Independent.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, лазеры установили с целью повысить безопасность дорожного движения и сократить число случаев ДТП из-за уснувших за рулем водителей. Система работает в темное время суток, освещая цветными полосами небо над шоссе.

Как рассказал один из водителей, протестировавший новшество, лазеры действительно помогли ему справиться с сонливостью, а также вернули силы после длительного пребывания за рулем.

Однако мнения пользователей соцсетей разделились. Некоторые посчитали систему действительно полезной, но нашлись и те, кто ее раскритиковал.

"Во-первых, это будет меня отвлекать, во-вторых, когда я привыкну к лазерам, то все равно усну", - считает один из комментаторов.