Голубой бриллиант Bleu Royal ушел с молотка почти за $44 млн в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Bleu Royal - это бриллиант морского оттенка грушевидной огранки, вставленный в кольцо и обрамленный двумя белыми бриллиантами по бокам. Этот драгоценный камень оказался самым крупным из когда-либо выставленных на торгах, отметили журналисты. Он весит 17,61 карата.

При этом камень не считается самым дорогим среди когда-либо проданных. Но по размеру он превосходит все остальные. Бриллиант почти 50 лет хранили в частной коллекции.

Сделка по покупке драгоценности была совершена по телефону всего за рекордные семь минут. Покупатель камня предпочел остаться анонимным.