Картину Пикассо продали на аукционе более чем за $139 млн

Картину "Женщина с часами" руки испанского художника Пабло Пикассо продали на аукционе Sotheby's за более чем $139 миллионов. Об этом говорится на сайте площадки по проведению аукционных торгов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, это вторая по дороговизне картина испанского художника. Отмечается, что "Женщина с часами" изначально оценивалась в $120 миллионов.

Картина была написана Пикассо в 1932 году на холсте размером 130х97. На ней изображена французская модель Мари-Терез Вальтер, которая будучи возлюбленной художника вдохновляла его на новые произведения.