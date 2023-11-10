Обнаружены доказательства существования полярной планеты

Астрономы Университета штата Невада обнаружили доказательства существования экзопланеты в диске вокруг двойной звезды, которая движется по околополярной орбите. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Система AC Геркулеса (AC Her) находится на расстоянии около 4200 световых лет от Земли и представляет собой две звезды с полярным диском, который вращается в плоскости перпендикулярной плоскости орбит звезд. Главная звезда хорошо изучена, а ее компаньон невидим для наблюдений.

На полярный диск действуют различные силы, которые формируют полость, где находятся звезды. Размер полости зависит от расстояния между звездами, эксцентриситета и наклона диска относительно орбит. В данном случае полость, заполненная пылью, больше, чем должна быть, что указывает на присутствие крупного тела.

Ученые выявили в диске характерный разрыв, который объясняется наличием планеты. Она могла образоваться из обломков других планет, которые были разрушены, когда главная звезда перешла в стадию красного гиганта. Таким образом, астрономы впервые получили свидетельство существования планеты, двигающейся по полярной орбите вокруг звезды, не принадлежащей главной последовательности.