2023 год может стать самым теплым годом в истории наблюдений

Октябрь 2023 года стал самым теплым октябрем за всю историю наблюдений и при этом пятым подряд месяцем с рекордно высокой температурой, а 2023 год, скорее всего, окажется самым теплым годом. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), передает Day.Az со ссылкой на Новости ООН.

Температура в октябре превысила средний показатель 1991-2020 годов на 0,85 градуса Цельсия, а предыдущий октябрьский рекорд - на 0,4 градуса Цельсия.

Средняя глобальная температура за период с января по октябрь этого года стала самой высокой за всю историю наблюдений: на 1,43 градуса Цельсия выше среднего показателя 1850-1900 гг. и на 0,1 градуса Цельсия выше, чем за аналогичный период 2016 года.

В октябре площадь морского льда в Антарктике оставалась на рекордно низком уровне шестой месяц подряд, а средняя температура поверхности моря между 60 градусами южной широты и 60 градусами северной широты была самой высокой для октября за всю историю наблюдений.

При этом явление Эль-Ниньо продолжает развиваться в экваториальной части Тихого океана и продлится, как минимум, до апреля 2024 года.

"Влияние Эль-Ниньо на глобальную температуру обычно проявляется на следующий год после его развития, в данном случае в 2024 году. Однако в результате рекордного повышения температур поверхности суши и океана начиная с июня 2023 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений", - прокомментировал генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

"Следующий год может быть еще теплее. Это явно и недвусмысленно объясняется влиянием растущих концентраций улавливающих тепло парниковых газов, образующихся в результате деятельности человека", - добавил он.