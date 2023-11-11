Ученые заявили о беспрецедентной скорости таяния морских льдов Гренландии

Международная группа ученых из Северо-Западного университета (NWU) в Чикаго и Копенгагенского университета в Дании изучила динамику таяния прибрежных льдов Гренландии за последние 20 лет. Они пришли к выводу, что ледяной покров острова в XXI веке начал исчезать в два раза быстрее по сравнению с предыдущим столетием. Исследование опубликовано на официальном сайте NWU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы собрать воедино масштабы отступления гренландских ледников, команда объединила спутниковые снимки с историческими аэрофотоснимками побережья Гренландии. С помощью этих данных специалисты зафиксировали изменения длины более 1000 ледников региона за последние 130 лет.

Анализ изображений показал, что в среднем ледники на юге Гренландии лишились до 18% своей протяженности за последние 20 лет, тогда как в других районах льды сократились на 5-10% от своей былой площади за тот же период.

"Наше исследование рассматривает недавнее отступление периферийных ледников в различных климатических зонах Гренландии в перспективе столетия и предполагает, что скорость их исчезновения XXI веке в значительной степени беспрецедентна в масштабе столетия. Единственным возможным исключением оказались льды на северо-востоке Гренландии, где недавнее увеличение количества снегопадов может замедлить таяние", - отметила ведущий автор научной работы Лаура Ларокка.

Исследование показывает, что ускоренное отступление ледников связано с изменением климата и что ледники по всей Гренландии быстро реагируют на повышение температуры. По словам ученых, процесс таяние льдов можно замедлить, противодействуя глобальному потеплению.