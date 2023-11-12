Медведь украл еду с крыльца дома и попал на видео

В Орландо, штат Флорида, медведь украл еду с крыльца дома, незадолго до этого блюда оставил у порога курьер службы доставки. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Metro.

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения, курьер оставил еду и напитки из сети быстрого питания Taco Bell на 45 долларов - более 4 тысяч рублей - у двери дома.

Доставщик сфотографировал заказ и уехал, буквально через несколько минут за заказом пришел медведь. Сначала он забрал пакет с едой, а затем вернулся за газировкой.

Хозяева дома заметили зверя и побоялись выходить на улицу. По данным телеканала Fox, вором оказался черный медведь-барибал, вес взрослого хищника может достигать 400 кг.